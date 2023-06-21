علق انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على التوقيع رسميا مع الدولي مع الفرنسي نغولو كانتي قادما من تشيلسي الانجليزي.

وقال أنمار الحائلي “يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية ، مرحباً بنمرنا الجديد كانتي”

وفي وقت سابق ،أعلن نادي الاتحاد التوقيع رسميا مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي قادما من نادي تشيلسي الانجليزي .