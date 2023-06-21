تعرض الفنان المصري هاني شاكر لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، نتج عنها إجراء عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون.

وقال هاني شاكر : خضعت لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون، لأن هذا الجزء كان يؤثر عليا بالانتفاخات والالتهابات في المعدة، والحمد الله خرجت من المستشفى وحالتي الصحية مستقرة.. دعواتكم.

يذكر أن اَخر أعمال الفنان هاني شاكر هي أغنية «فرق في الإحساس»، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع خالد نبيل.