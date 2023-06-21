أوضح خورخي ماس مالك إنتر ميامي لصحيفة “ميامي هيرالد” يوم الثلاثاء،موعد أول مباراة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

وقال إن ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أميركا الشمالية في فورت لودرديل.

وسيضع اللاعب اللمسات الأخيرة لشروط الصفقة مع إنتر ميامي بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأميركي، وسيوقع على عقد لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويا مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

وقال ماس أن وصول ميسي يعتبر “لحظة تاريخية حاسمة” حيث يطمح دوري المحترفين لأن يصبح واحدا من أفضل البطولات في العالم.