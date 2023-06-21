أوضح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، سر انفعاله على عوض الجعلي طبيب فريق الهلال السوداني، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: اللاعبين كانوا يتعمدون إضاعة الكثير من الوقت، بعد تسجيلهم هدف التقدم،وكان الطبيب يعالج اللاعبين في الملعب، وطلبنا منه أكثر من مرة علاج اللاعبين خارج الملعب، وقام بضرب محمد عبد المنعم بزجاجة البينج في أنفه، لذلك انفعلت عليه.

وبسؤاله عن رأيه في جماهير فريقي الوداد والرجاء، قال: أعتقد أن جماهير الرجاء مختلفة عن الوداد، لأن جماهير الوداد أشرس وأقوى بكثير.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري دخل في اشتباك مع بعض أفراد الجهاز الفني للهلال السوداني .