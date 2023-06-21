تسعى قنوات beIN Sports لنقل مبارتين او اكثر كل جولة من دوري روشن للمحترفين.

واوضحت مصادر اعلامية أن قنوات beIN Sports تسهى لنقل مبارتين او أكثر كل جولة من دوري المحترفين مشيرة إلى أن حقوق الدوري مستمرة مع SSC الموسم الرياضي المقبل .