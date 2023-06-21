أعادت السفارة السعودية في المملكة المغربية، مواطن تعرض للابتزاز والضرب والسرقة على يد مجموعة شباب مغاربة على علاقة بالمتسابقة السابقة وداد سيري في برنامج ” Arabs Got Talent ” الذي عرض على شاشة ام بي سي قبل عدة مواسم .

وكشف الناشط على موقع سناب شات سعد شيبان عبر مقطع فيديو بثه عن تفاصيل الواقعة، أن الشاب المواطن كان على تواصل مع وداد سيري، وأنه قام بتحويل لها مبالغ نقدية وبعد أن غادر الشاب المملكة لمقابلتها، وجد شباب في انتظاره قاموا بضربه وسحله وأخذ نقوده وبطاقاته المصرفية ومن ثم تركوه مرمى في الشارع .

وأضاف سعد شيبان بأن السفارة السعودية تدخلت وأعادت الشاب للمملكة بعد أن وقع ضحية لخرفنة وداد سيري .