قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ومواطن عقب ظهورهما في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بقيامهم بالإساءة لأحد الوافدين.

وجاء ذلك بظهور أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهم في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وكان النائب العام أمر في وقتٍ سابق بالقبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهم بالإساءة لأحد الوافدين، حيث تضمن الأمر تحريك الدعوى الجزائية بحق المذكورين، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة .

🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي pic.twitter.com/HpC3PHJyQn — الأمن العام (@security_gov) June 21, 2023

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