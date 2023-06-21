أنهى مؤشر الأسهم السعودية جلسته اليوم الأربعاء مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء والأول وإم أي إس ورعاية والعربية بنسب تراوح ما بين 1 و7%.

وارتفع سهم المرابحة المرنة، في أولى جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 2% عند 14.94 ريال (+0.34 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 14.60 ريال).

وسجل سهما الأصيل وملاذ للتأمين مكاسب بأكثر من 9%.

وأنهى سهما جمجوم فارما والموارد المدرجين هذا الأسبوع تداولات اليوم عند 90.30 ريال (+16%) و88 ريالا (-1%) على التوالي.

وتراجع سهما الإعادة السعودية وبروج للتأمين بأكثر من 3% عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2023.

وسجلت أسهم السعودي الفرنسي وصافولا والمراعي والنايفات والسيف غاليري تراجعا بنسب تراوح ما بين 1 و3%.