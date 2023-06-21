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لقطة من الثمانينات الميلادية لميدان وزارة البترول
لقطة من الثمانينات الميلادية لميدان وزارة البترول
منذ 1 ساعة
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