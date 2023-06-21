في مرة الأولى من نوعها، أطلقت الهيئة العامة للنقل، موسم حج هذا العام 1444 هـ، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي تلك الخطوة حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل “الصديق للإنسان والبيئة”، ضمن مبادرات الهيئة في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد.

وتقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة ؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية.

وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.