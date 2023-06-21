أعلن النادي الأهلي عن توقيعه اتفاقية مع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وذكر النادي أنه وقع اتفاقية رعاية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سایت”، لمدة ثلاثة مواسم، فيما أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق عبد الله خليفة، أن هذه الاتفاقية خطوة واعدة في مسيرة النادي الرياضية للانطلاق إلى أفاق جديدة، بما يعزّز ارتباط النادي ومكانته بالمجتمع ويلبي تطلعات جماهيره وأفراده.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق الفرص النوعية الجاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، بما يرفع مستوى الحوكمة المالية والإدارية في الأندية الرياضية”

يذكر أن الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سانت” هي شركة وطنية رائدة في تعزيز الأمن السيبراني للأصول والبنى الرقمية محاليا وإقليميا، من خلال تقديم الخدمات والمنتجات السيبرانية والسحابية والرقمية.