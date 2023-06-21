اعتذر البرازيلي داني ألفيس، المتهم في جريمة اغتصاب، إلى زوجته قبل الحكم عليه بإسبانيا.

وقال ألفيس: إن ضميره مرتاح كونه متأكدًا من براءته مجددا، وذلك وفقًا لما صرح به لصحيفة “لافنغارديا” الإسبانية.

وأضاف: “لم يحدث أنني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه في ملهى ساتون الليلي”.

وتابع: “الشخص الوحيد الذي يتعين عليّ الاعتذار له بعد مزاعم الاعتداء الجنسي هي زوجتي”.

يذكر أن ألفيس قد اعتقل خلال شهر يناير الماضي في مدينة برشلونة بعد اتهامه باغتصاب شابة في مرحاض ملهى ليلي في المدينة الإسبانية، في أواخر ديسمبر.