أعلن نادي الاتحاد إقامة معسكر في الطائف استعدادا للموسم المقبل.

وكشف نادي الاتحاد عن تحضيرات النمور للموسم الجديد وهي : بداية الكشف الطبي في 5 يوليو، وانكلاق المعسكر في الطائق يوم 10 يوليو ، وبداية كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27 يوليو .