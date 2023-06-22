أعلن نادي الاتحاد عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية في الجمعية العمومية .

وأوضح نادي الاتحاد أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد الغير ربحية تتضمن :

أنمار عبدالله بن صالح الحائلي مرشح الرئاسة .

احمد عصام عبدالله كعكي مرشح نائب الرئيس.

عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية.

فيصل صالح مرشح عضوية.

ممدوح عايد مرشح للعضوية.

ويعلن يوم الخميس 22 يونيو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية وتبدأ مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية من الجمعة 23 يونيو حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيعلن فيه مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.