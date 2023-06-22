أعلن النادي الأهلي القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة الغير الربحية في الجمعية العمومية.

وأوضح النادي أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة تتضمن:

خالد أحمد الغامدي مرشح للرئاسة

خالد يوسف عبدالرحمن الهندي مرشح نائب الرئيس

ناصر عبدالله عبدالعزيز مرشح للعضوية

غسان عقيل مرشح للعضوية

عبدالاله ناصر مرشح للعضوية

رامي فوزي مرشح للعضوية

يذكر أن يوم الخميس 22 يونيو يعلن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية وتبدأ مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية من الجمعة 23 يونيو حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيعلن فيه مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.