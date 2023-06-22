شهدت أسعار النفط ارتفاع بنسبة أكثر من 1% بعد توقع انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية وتأكيد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول على استمرار المعركة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو ما يعادل 1.7%، ليغلق عند 77.19 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو ما يعادل 2.1%، ليغلق عند 72.65 دولار للبرميل.

وأوضح محللون إنهم لا يتوقعون أن تختلف شهادة باول بشكل كبير عن شهادته التي أدلى بها الأسبوع الماضي، مؤكدين أن قرارات المركزي الأمريكي ستعتمد على البيانات.