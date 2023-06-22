زعمت عجوز غامضة أنها الأم البيولوجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشفت فيرا بوتينا أنها شعرت بأن بوتين هو ابنها المفقود منذ زمن طويل، عندما رأته لأول مرة على شاشة التلفزيون عند ترشحه للرئاسة في عام 1999.

كما أوضحت بوتين، ولد في عام 1950 بعد علاقة غرامية قصيرة أقامتها مع زميلها بلاتون بريفالوف، بينما كانت تدرس الزراعة بالقرب من مسقط رأسها في بلدة أوزيورسك الروسية.

وانتهت العلاقة عندما اكتشفت أن بريفالوف متزوج، وفي عام 1952 انتقلت مع زوجها الجديد جيورجي أوسيباهفيلي، وهو جندي جورجي، إلى قرية ميتيكي على بعد ساعة من تبليسي، بحسب ما زعمت.