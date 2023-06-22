وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اليوم، إلى مقر انعقاد قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» في باريس.

وتستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات