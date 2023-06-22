وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اليوم، إلى مقر انعقاد قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» في باريس.
وتستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/0YXTpR93KD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
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