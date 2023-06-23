عبرت حاجة فلسطينية تدعى نعمة العروري عن فرحتها الغامرة بالدموع بعد حصولها على مكرمة ملكية بالحضور إلى المملكة وأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الحاجة الفلسطينية ” إن المملكة لن تقصر معها ومع الفلسطينيين”، مؤكدة أن فرحتها لا توصف بهذه المكرمة الملكية.

وتابعت ” دائما كانت الداعم للفلسطينيين، وما قصرت معنا، سواء في الانتفاضة الأولى أو الثانية، ومازالت تقدم المزيد من الخدمات الله يجزيهم الخير”.

وأضافت: “قبل فترة كنت أحلم أني أطلع على حصان حول الكعبة، والسعادة في قلبي لا توصف”.