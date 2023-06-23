عبرت حاجة فلسطينية تدعى نعمة العروري عن فرحتها الغامرة بالدموع بعد حصولها على مكرمة ملكية بالحضور إلى المملكة وأداء مناسك الحج لهذا العام.
وقالت الحاجة الفلسطينية ” إن المملكة لن تقصر معها ومع الفلسطينيين”، مؤكدة أن فرحتها لا توصف بهذه المكرمة الملكية.
وتابعت ” دائما كانت الداعم للفلسطينيين، وما قصرت معنا، سواء في الانتفاضة الأولى أو الثانية، ومازالت تقدم المزيد من الخدمات الله يجزيهم الخير”.
وأضافت: “قبل فترة كنت أحلم أني أطلع على حصان حول الكعبة، والسعادة في قلبي لا توصف”.
#بسلام_آمنين | بدموع الفرح؛ الحاجة الفلسطينية "نعمة" تحكي عن مشاعرها بعد أن تحققت أمنيتها بالحج هذا العام بناءً على مكرمة ملكية.
#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) June 22, 2023
حج مقبول ان شاء الله
حج مقبول ان شاء الله