علق أحمد الجندي محامي الفنان المصري محمد رمضان على قرار محكمة مصرية بالحجز على الفيلا الخاصة بالفنان بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه موضحاً أن “نمبر ون” يقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا.

وقال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان: “إن ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها”.

وتابع أن هناك نزاعا قانونيا بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كانت المحكمة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 ملايين وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها”.

وأضاف أن “هناك أمرين بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 ملاينين جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغة قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم التاني أحيل إلى معمل الخبراء، وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية مازالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن”.