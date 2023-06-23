قال المتحدث الرسمي للأمن العام الرائد خالد الكريديس، أنه تم بدء العمل بخطة منع المركبات غير المُصرحة من دخول المشاعر المقدسة، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة.

وأوضح الكريديس، أن قوات أمن الحج تبدأ اليوم تنفيذ الخطة المرورية بنقاط المنع بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث لا يتم السماح إلا للمركبات التي تحمل التصاريح بالدخول.

وأضاف أن هناك 5 أنواع من التصاريح تمنح لمركبات الجهات الحكومية والخدمية وصهاريج المياه ومركبات الإعاشة ومركبات خدمات مخيمات الحجاج في منى، على أن تستمر الحركة بالكامل على طريقي الملك فيصل والطائف.

وأكد أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.