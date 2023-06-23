تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫10905 مقابل الريال الواحد 0٫24336
الدولار: 3٫75084 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02122 مقابل الريال الواحد 0٫97922
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74503
دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97072
الدرهم المغربي:0٫37626 مقابل الريال الواحد 2٫65774
الجنيه المصري: 0٫12134 مقابل الريال الواحد 8٫24082
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