تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫10905 مقابل الريال الواحد 0٫24336

الدولار: 3٫75084 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02122 مقابل الريال الواحد 0٫97922

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74503

دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97072

الدرهم المغربي:0٫37626 مقابل الريال الواحد 2٫65774

الجنيه المصري: 0٫12134 مقابل الريال الواحد 8٫24082