أكدت مصادر صحفية، أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يقتربان من الاتفاق على صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأفادت صحيفة إسبانية، بأن عملية بيع مبابي لريال مدريد يمكن أن تتم في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مؤكدة أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد بين الطرفين حتى 2025؛ ما يعني نهاية علاقة الطرفين في يونيو 2024.

وقالت “سبورت”: “توصل باريس سان جيرمان وريال مدريد بالفعل إلى اتفاق لنقل مبابي مقابل حوالي 250 مليون يورو بين الثابت والمتغير”

وأضافت:” الحقيقة أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يحلم بإخراج مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه النجم الذي يريده فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) في سانتياغو برنابيو الجديد.”

وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قريبًا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن تعتبر صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب وكانت 222 مليون يورو.