يستكمل فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية إلى باريس، رحلة النادي لحسم صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم.
وغادر ابن نافل الرياض متجها إلى باريس، وذلك بعد حضوره الجمعية العمومية التي أنتهت بتزكيته على منصبه، وفقا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود.
يذكر أن فهد المفرج أيضا يتواجد في باريس، ويُعد من ضمن فريق العمل المُشكّل للمفاوضات الزرقاء الصيفية والتي ستحسم ملفات عديدة.
بوفوزي
يا حقود يا كاره للخير عسى دعوتك تقلب عليك و على فريقك إن شاء اللّٰه تعالى
و ربي يعطيك أضعاف أضعاف أضعاف ما تتمنى للهلال و للغير
و ربي يعطيك على قد نيتك و يجعل لك نصيب من دعائك على الغير بخير أو شر
خلك بفريقك و نفسك و اترك عنك الهلال كبير عليك
اللهم اكفنا شر خلقك و اكفنا شر عيون و نفوس لا تتمنى لنا الخير و اجعل لهم نصيباً و أضعافاً مضاعفة مما يتمنون لنا إن شاء اللّٰه تعالى
صفقات بأذن الله فاشله مثل اللي طار الى ميامي (دوك)