يستكمل فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية إلى باريس، رحلة النادي لحسم صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وغادر ابن نافل الرياض متجها إلى باريس، وذلك بعد حضوره الجمعية العمومية التي أنتهت بتزكيته على منصبه، وفقا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود.

يذكر أن فهد المفرج أيضا يتواجد في باريس، ويُعد من ضمن فريق العمل المُشكّل للمفاوضات الزرقاء الصيفية والتي ستحسم ملفات عديدة.