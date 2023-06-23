أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن أمريكا ستستضيف أول نسخة لكأس العالم للأندية بشكلها الجديد وبمشاركة 32 فريقا.

وأوضح فيفا أن عملية اختيار المضيف أخذت في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمة ، فضلاً عن الأهداف الإستراتيجية الأوسع للبطولة.

وسيكون 12 ناديًا من أصل 32 ناديًا في كأس العالم للأندية 2025 من أوروبا – بما في ذلك الفائزون بدوري أبطال أوروبا 2021-2024 تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي و TBC بالإضافة إلى 8 استنادًا إلى تصنيفات الأندية اختار مجلس FIFA اليوم الولايات المتحدة كمضيف.

و6 مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية، و 4 مقاعد لأندية آسيا ، و4 مقاعد لأندية أفريقيا، و 4 مقاعد لأندية أمريكا الشمالية ومقعد لأوقيانوسيا، ومقعد لمستضيف البطولة.