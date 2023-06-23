الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس6 يوليو

فيل غاضب يهاجم المارة

منذ 13 يوم
0
1360
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    المملكة ترفع أسعار خامها العربي الخفيف

    المملكة ترفع أسعار خامها العربي الخفيف

    منذ 25 دقيقة
    0
    1154
    كارلوس إدواردو يقترب من العودة للدوري السعودي

    كارلوس إدواردو يقترب من العودة للدوري السعودي

    منذ 29 دقيقة
    0
    1377
    إماراتيون ينبهرون بجمال أبها والباحة.. فيديو

    إماراتيون ينبهرون بجمال أبها والباحة.. فيديو

    منذ 34 دقيقة
    0
    1309
    وفاة مواطن غرقا داخل خزان منزله في شقراء

    وفاة مواطن غرقا داخل خزان منزله في شقراء

    منذ 44 دقيقة
    0
    1414
    طبيب الهلال يوضح حالة سلمان الفرج وسعود عبدالحميد بعد الإصابة.. فيديو

    طبيب الهلال يوضح حالة سلمان الفرج وسعود عبدالحميد بعد الإصابة.. فيديو

    منذ 54 دقيقة
    0
    1596