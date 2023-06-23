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سيول كادت تجرف عائلة
سيول كادت تجرف عائلة
منذ 12 يوم
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عدد التعليقات : 11133
منذ 12 يوم
الغباء له ناسه **
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الغباء له ناسه **