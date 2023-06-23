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الخميس6 يوليو

سيول كادت تجرف عائلة

منذ 12 يوم
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    التعليقات

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    رااايق عدد التعليقات : 11133 منذ 12 يوم

    الغباء له ناسه **

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