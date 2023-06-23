أوضح خبير التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاح وليس تغيير كامل.

وقال العلمي أن الدول التي نجحت في الحرب أنشأت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأثناء هذه الاجتماعات تخلت هذه الدول عن استخدام الذهب ووافقت على أن يكون الدولار هو العملة الوحيدة للعالم.

وتابع أن 82% من الدول تستخدم الدولار، والاحتياطات المالية الأجنبية في جميع دول العالم 60% منها من الدولار، وهذا لا يمكن أن يتم بحيث أن الصين اليوم بالدولار وهي التي تريد أن تتخلى عن الدولار .

وأشار إلى أن قمة باريس جاءت كخطوة أولى نحو اجتماع مجموعة السبع، والرئيس الفرنسي أراد أن يطرح المشاكل الكبرى ليس فقط في الدولار، وإنما في المناخ والتنمية المستدامة والخضراء.

وواصل أن السعودية وضعت خططا للإصلاح المالي العالمي أثناء ترؤسها لقمة العشرين .