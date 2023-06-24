يرغب نادي الشباب في التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذي تبقى في عقده عام ونصف العام مع وصيف مونديال الأندية.

وافادت مصادر أن الهلال لا يمانع في التنازل عن المدة المتبقية من عقد الدولي الكولومبي، مقابل استعارة خدمات الدولي حسان تمبكتي لاعب الشباب، أو الظهير الأيسر متعب الحربي، بحسب الرياضية.

وأضافت المصادر، أن الشباب ربما يفتح النقاش حول مستقبل متعب الحربي، فيما لا يرغب في التنازل عن خدمات تمبكتي لحاجته الفنية له.