روت سيدتان من مصر وسوريا قصة تعارفهما على بعضهما البعض في الحرم المكي بموسم حج هذا العام.
وقالت السيدتان في تصريحات لقناة “العربية”، إنهما اجتمعا في بيت الله على المحبة، إذ تجمعهما وسادة واحدة وفراش واحد.
وقدمت السيدتان الشكر لجميع العاملين في الحرم على الخدمة المميزة التي يقدمونها، مشيرتان إلى أنهما يعانيان من مرض واحد وهو “الذئبة الحمراء”.
"صداقات الحج"
سيدتان من #مصر و #سوريا تتعرفان على بعضهما في #الحرم_المكي.. وتحكيان قصة تشابههما حتى في مرضهما#العربية_في_الحج
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/qTy4a0jUjn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 23, 2023
حج مقبول ان شاء اله