روت سيدتان من مصر وسوريا قصة تعارفهما على بعضهما البعض في الحرم المكي بموسم حج هذا العام.

وقالت السيدتان في تصريحات لقناة “العربية”، إنهما اجتمعا في بيت الله على المحبة، إذ تجمعهما وسادة واحدة وفراش واحد.

وقدمت السيدتان الشكر لجميع العاملين في الحرم على الخدمة المميزة التي يقدمونها، مشيرتان إلى أنهما يعانيان من مرض واحد وهو “الذئبة الحمراء”.