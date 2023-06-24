ترغب إدارة نادي النصر في عدم تجديد عقد وليد عبد الله، حارس الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

وقالت مصادر أن وليد عبدالله خاطب إدارة النادي بشأن تجديد عقده لمدة موسم واحد، إلا أنه لم يتلقَ الرد حيال ذلك، رغبة في عدم تجديد عقده، بحسب الرياضية.

فيما طلبت إدارة الفريق من اللاعبين حضورهم إلى مدينة لشبونة البرتغالية في 2 يوليو المقبل، قبل انطلاق المعسكر الذي سيجرى لمدة ثلاثة أسابيع.

وقررت إدارة النصر التجمع في المدينة البرتغالية بدلًا من مقر النادي في الرياض، لسهولة وصول اللاعبين الأجانب من بلدانهم، دون الحاجة إلى عودتهم للمملكة.