تصدر اسم اللاعب البرتغالي روبن نيفيز محركات البحث ,وذلك بعدما أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع البرتغالي لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر للاعب بقميص النادي ، وحظي المقطع بمشاهدات مليونية تجاوزت 100 مليون مشاهدة في غضون 8 ساعات.

يذكر أن نيفيز أكثر اللاعب الأكثر قيمة سوقية في دوري روشن حتى الآن، حيث بلغت القيمة السوقية للاعب البرتغالي نحو 40 مليون يورو خلال عام 2023، علماً بأن أقصى قيمة وصل إليها كانت نحو 50 مليون يورو خلال عام 2019.