انخفضت واردات الأدوية المُخالفة إلى المملكة مع بعثات الحج هذا العام بنسبة 50%.

وأكد رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي انخفاض واردات الأدوية المُخالفة مع بعثات الحج هذا العام بنسبة 50%، وذلك خلال تفقده مواقع عمل فرق التفتيش التابعة للهيئة.

وأشاد الجضعي بالالتزام العالي من قبل الحجاج وبعثات الحج بالمعايير التي وضعتها الهيئة، مشيراً إلى جهودها خلال الأشهر الماضية في شرح ضوابط الأدوية المستوردة التي تكون بحوزة الحجاج لمكاتب شؤون الحجاج.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتفتيش على المنشآت الغذائية ومنها المصانع والمستودعات، ومراقبة المنتجات الغذائية والدوائية التي تصل عبر منافذ المملكة والتأكد من سلامتها، وتوعية الحجاج والعاملين في المنشآت الغذائية بلغات عدة.