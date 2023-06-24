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كلب ينقذ فتاة من محاولة إختطاف
كلب ينقذ فتاة من محاولة إختطاف
منذ 12 يوم
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التعليقات
و
واضح وصريح
عدد التعليقات : 1222
منذ 12 يوم
لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك، بل بما يحدث وراء ظهرك.
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