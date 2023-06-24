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الخميس6 يوليو

كلب ينقذ فتاة من محاولة إختطاف

منذ 12 يوم
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    التعليقات

    و
    واضح وصريح عدد التعليقات : 1222 منذ 12 يوم

    لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك، بل بما يحدث وراء ظهرك.

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