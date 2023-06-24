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بايعه حياتها على سكة القطار
بايعه حياتها على سكة القطار
منذ 12 يوم
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على
التعليقات
و
واضح وصريح
عدد التعليقات : 1222
منذ 12 يوم
كادت ان تكون فعل ماضي مبني على الهبل الظاهر على صاحبته،مرفوع بالدفاشة..
ك
كجمغلو
عدد التعليقات : 17640
منذ 12 يوم
مجنونه 🙄🙄🙄🙄
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مجنونه 🙄🙄🙄🙄