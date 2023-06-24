الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس6 يوليو

بايعه حياتها على سكة القطار

منذ 12 يوم
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    التعليقات

    و
    واضح وصريح عدد التعليقات : 1222 منذ 12 يوم

    كادت ان تكون فعل ماضي مبني على الهبل الظاهر على صاحبته،مرفوع بالدفاشة..

    ك
    كجمغلو عدد التعليقات : 17640 منذ 12 يوم

    مجنونه 🙄🙄🙄🙄

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