اقترب نادي الهلال من حسم صفقة جديدة، وذلك بعد ساعات من التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، حتى موسم 2025-2026.

وكشف الإعلامي الرياضي، أحمد العجلان، عن حسم صفقة الهلال مع كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي، قائلا: “كوليبالي أتم الفحص الطبي اليوم، وكان في مقر الهلال وخضع لجلسة تصوير والصفقة تمت والإعلان عنها مسألة وقت”.

وتحدث العجلان عن اقتراب حسم صفقة من العيار الثقيل، قائلا: “حسب معلوماتي الهلال راح يوقع مع لاعب سيكون قنبلة الموسم وحديث العالم، وهو موجود، واطلعت على الاسم ولا أستطيع الإفصاح عنه ولو حصل قنبلة من حيث ردة الفعل التي ستحدث في الأوساط الرياضية، والمفاوضين لا يحبون تكرار الأشياء السابقة”.

وفي سياق آخر قال العجلان: “صندوق الاستثمارات العامة سيقدم لكل نادي من الأربعة الاتحاد-الهلال-النصر-الأهلي- ثلاثة لاعبين من فئة النجوم”.