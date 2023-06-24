سلطت الصحف العالمية الضوء على حسم الهلال صفقة انضمام البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية و”آس” الإسبانية: “نادي الهلال يُعلن عبر مقطع فيديو التوقيع مع روبن نيفيز، ويسخر من حسمه للصفقة قبل برشلونة الذي كان قريبًا من ضم اللاعب.. الدولي البرتغالي قبل العرض الناري من الهلال ووقع عقدًا للمواسم الثلاثة القادمة”.

وانضم نيفيز للهلال بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026، والذي لعب مع ولفرهامبتون 253 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا.