انتقد لاعب منتخب إنجلترا المعتزل ولاعب مانشستر يونايتد ريو فرديناند وسائل الإعلام البريطانية لانتقادها غير المبرر لكريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى فريق النصر.

وقال فرديناند: “الإعلام مخجل. عندما ذهب روني وبيكهام ولامبارد وجيرارد إلى أمريكا قالوا إنها طريقة رائعة لإنهاء حياتهم المهنية، لكسب الكثير من المال في دوري ليس بالمنافسة ويستحقونه، لكن عندما قرر كريستيانو رونالدو القيام بذلك، أصبح عارًا وكارثة كل ذلك لأنه ذهب إلى المملكة العربية السعودية”.

وأكمل: “أنا سعيد لأنه سعيد، أي لاعب كرة قدم، مهما كان مستواه، السعادة والرضا في البيئة التي نلعب فيها هي واحدة من أهم الأشياء. لم يكن سعيدا لفترة من الوقت لذلك أنا سعيد لأنه على وشك أن يجد تلك السعادة مرة أخرى، حتى لو كانت في ناد غير متوقع”.