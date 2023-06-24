الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس6 يوليو

معلمة تشكو من بائع طماطم قرب المدرسة

منذ 11 يوم
1
3315
تابعوا صدي على

    التعليقات

    ا
    ابو عمار عدد التعليقات : 62225 منذ 11 يوم

    مو مشكلة اطلبي منه يغير مكانه

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    نهاية غير متوقعة لامرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج

    نهاية غير متوقعة لامرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج

    منذ 1 ساعة
    0
    1442
    أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

    أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

    منذ 2 ساعة
    0
    1222
    سرعة بديهة عامل تساعد في إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارة برفحاء&#8230;فيديو

    سرعة بديهة عامل تساعد في إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارة برفحاء…فيديو

    منذ 2 ساعة
    1
    1955
    الهلال يدرس استمرار جانج هيون سو الموسم المقبل

    الهلال يدرس استمرار جانج هيون سو الموسم المقبل

    منذ 2 ساعة
    0
    2125
    أسعار الذهب اليوم الخميس

    أسعار الذهب اليوم الخميس

    منذ 3 ساعة
    0
    1278