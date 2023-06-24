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معلمة تشكو من بائع طماطم قرب المدرسة
معلمة تشكو من بائع طماطم قرب المدرسة
منذ 11 يوم
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التعليقات
ا
ابو عمار
عدد التعليقات : 62225
منذ 11 يوم
مو مشكلة اطلبي منه يغير مكانه
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