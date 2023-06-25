الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة7 يوليو

نهاري آل سالم : عندما أتى غارسيا للنصر استعجلوا عليه

منذ 12 يوم
0
1247
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    خالد الزعاق: نعيش الآن في شدة موسم الصيف ..فيديو

    خالد الزعاق: نعيش الآن في شدة موسم الصيف ..فيديو

    منذ 17 دقيقة
    0
    1247
    محمد عبده عن لقب الإمارات: أبو الدنيا مع السعودية.. فيديو

    محمد عبده عن لقب الإمارات: أبو الدنيا مع السعودية.. فيديو

    منذ 55 دقيقة
    0
    1673
    الجوازات: إهمال جواز السفر بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرّضك للمساءلة

    الجوازات: إهمال جواز السفر بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرّضك للمساءلة

    منذ 1 ساعة
    0
    1337
    حريق ضخم في سفينة محملة بـ 1200 مركبة.. فيديو

    حريق ضخم في سفينة محملة بـ 1200 مركبة.. فيديو

    منذ 2 ساعة
    0
    1978
    فرنسا تقرر السماح بالتجسس على جوالات مواطنيها

    فرنسا تقرر السماح بالتجسس على جوالات مواطنيها

    منذ 2 ساعة
    0
    1412