ينضم السنغالي كاليدو كوليبالي، المدافع القادم من تشيلسي الإنجليزي إلى بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مدينة سالزبورج النمساوية، التي تصلها الأحد المقبل، من أجل تنظيم معسكر إعدادي للموسم الجديد، يستمر نحو 18 يومًا.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، أن الهلال قرر الاستغناء عن الإسباني خوان دوكي، طبيب النادي، لأسباب مرتبطة بتقديمه تشخيصات غير دقيقة عن إصابات لاعبين في الأزرق، بحسب الرياضية.

وأشارت مصادر إلى أن الدولي ياسر الشهراني سيجري فحصًا في أحد المشافي الكبرى ، يتحدد على ضوئه تخليه عن قناع الوجه من عدمه قبل المغادرة إلى النمسا.