عبرت حاجة من تونس عن سعادتها بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً.

وقالت الحاجة روضة المزغني:” كانت فرحتي كبيرة جدا حين سمعت بأنه تم اختياري ضمن ضيوف الرحمن هذا العام لا أحد يتوقع فرحتنا أنا وزوجي بهذا الخبر حيث كان زوجي يبكي بالدموع من فرحته”

وأضافت والدموع تنهمر من عينيها ” لأول مرة تصيبني مثل هذه المشاعر وأنا أزور مكة والكعبة وأجلس في الحرم، ورغم انني مرهقة ومتعبة إلا إنني أتجاوز ذلك التعب من أجل تلك اللحظات وحتى أفوز بالمراتب الأولى في الصف “.