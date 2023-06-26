ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

– 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– 999 في بقية مناطق المملكة.

– 995 رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

– البريد الإلكتروني [email protected]