شهدت ملعب “لا بونبونيرا” الشهير اعتذار وجهه اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي إلى اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي وعائلته.

وجاء ذلك خلال لقاء اعتزال ريكيلمي الذي أقيم مساء أمس الأحد في ملعب لا بونبونيرا الشهير.

وأضاف لميسي: “أعتذر لعائلتك لأنني أخذتك من عطلتك ليومين! أنا ممتن لك كثيرا وأشكرك وكل الحاضرين، سعيد للغاية لتواجدي هنا لتوديع رومان لما يعنيه للأرجنتين وبوكا، واللعب مجددا في البونبونيرا”.

وأكد أنه في عطلة مستحقة مع عائلته الآن، وسيبدأ في بلد جديد وفريق جديد، أنا سعيد.