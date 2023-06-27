حرص مجموعة من الفتيات الروس على أداء أغنية بصوت واحد أنا روسي ، يأتي ذلك عقب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها روسيا .

وأظهر مقطع فيديو تجمع عدد من الفتيات ويرددن الأغاني بصوت عالي عقب تمرد فاغنز

كان التمرد المسلح الذي قاده رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، والذي شغل العالم طوال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انتهى بمغادرة مؤسس القوات روسيا وانتقاله إلى مينسك، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وقال مؤسس وقائد مجموعة فاغنر للمرتزقة يفجيني بريجوجين : “إن التحرك الذي يصفه الكرملين بـالتمرد، كان بسبب الظلم الذي تعرضت له المجموعة من وزارة الدفاع الروسية، وأنه لم يهدف إلى الإطاحة بالقيادة في روسيا”.