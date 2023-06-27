قالت الإعلامية لجين عمران أنها غير نادمة على خوض تجربة الزواج في سن مبكرة؛ لأن هذه التجربة تكللت بإنجاب أبنائها.

وأوضحت لجين، إنها تزوجت في سن الـ16 وانفصلت وهي حامل بطفلها الثاني، وهذه التجربة ولدت في داخلها ثورة وتحدٍّ هائلين لإتمام دراستها ونجاحها بالمجتمع، مشيرة إلى أنها ضد فكرة الزواج المبكر.

وأضافت لجين أنها مرت بمرحلة ضعف جعلتها تقدم على الانتحار في عمر الـ18، وأخذت حبوب لإنهاء حياتها، ولكن نجح أهلها في إنقاذها وسارعوا بها إلى المستشفى.

وتابعت: “شعرت أن الله أعطاني فرصة للعيش.. شعرته يقلي رح رجعك للحياة لكن عيشيها صح وهون كانت نقطة التحول الحقيقية بحياتي”.