عبر حاج جزائري عن سعادته وفرحته بقدومه مع زوجته وابنته لقضاء مناسك الحج.

وقال الحاج طارق عبدالسلام إنه طبيب بشري، وجاء مع زوجته وابنته الوحيدة التي سماها “تيماء” على المحافظة الواقعة شمال المملكة، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أنهم تباركوا بهذا الاسم، خاصة عندما علموا أن هناك محافظة في المملكة بهذا الاسم، مقدما الشكر للمملكة على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج.