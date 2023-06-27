يواصل الحجاج أداء مناسكهم لأداء فريضة الحج، وتوجهوا بعد غروب شمس هذا اليوم إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة” ثالث محطة في رحلة الحج.

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم .

ويشهد مشعر مزدلفة سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم. وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.