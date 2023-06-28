تصدرت المملكة المشهد في الرياضات المختلفة من بينها كرة القدم ورياضة الغولف حيث تم عقد عدة صفقات ضخمة .

وقبل أيام وقعت رابطة لاعبي الغولف المحترفين والجولة الأوروبية المعروفة باسم “دي بي وورلد تور”، اتفاقا مع الصندوق السعودي الذي يمول دوري “ليف غولف”.

وأفادت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن المملكة انتصرت على الغولف، حيث تمكنت من استقطاب أكبر نجوم كرة القدم إلى دوري روشن للمحترفين لتصبح أكبر قوة في عالم الرياضة.

وقال الدكتور “كرستيان أولريتشسن” من معهد بيكر في هيوستن “يمكن للسعودية بحكم حجمها أن تخرج أي دولة أخرى من منافستها في المجال الرياضي، وهز ما خلصت إليه رؤية 2030 (خطة المملكة الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعها الخاص) من مشاريع هائلة ستدفعها إلى المقدمة في هذا القطاع “.

ويشهد دوري روشن للمحترفين موسم انتقالات صيفي ناجح مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم ، حيث التحق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنصر مطلع العام الجاري ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن الاتحاد بطل الدوري هذا الموسم.

وتترقب الأندية السعودية المزيد من التعاقدات مع نخبة من نجوم كرة القدم في العالم