عبرت عائلة فلسطينية عن شكرهم للقيادة لاختيارهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بمشاعر يتخللها الفرح والإيمان بقضاء الله وقدره.

وقال والدا شهداء الفجر أسرار وعبدالرحمن ريماوي ” الحمد لله أن مكة في هذه الدولة، وانتم مسؤوليها ”

وأوضحت أسرار الريماوي “أنا ام شهيدين استشهدا معا ، كان الشقيقان مع بعضهما في كل أمور الحياة ، كما أنهما في نفس الجامعة واستشهدا سويا في سبيل الله”.

يجدر الإشارة إلى أنه رغم فقد العائلة الفلسطينية لابنيها اللذان استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي ، الا أن الأم اسرار ريماوي لم تفارقها الابتسامة والفرحة والايمان بقضاء الله حيث جاءت مع زوجها عبدالرحمن ريماوي ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج