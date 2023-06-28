عبرت عائلة فلسطينية عن شكرهم للقيادة لاختيارهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بمشاعر يتخللها الفرح والإيمان بقضاء الله وقدره.
وقال والدا شهداء الفجر أسرار وعبدالرحمن ريماوي ” الحمد لله أن مكة في هذه الدولة، وانتم مسؤوليها ”
وأوضحت أسرار الريماوي “أنا ام شهيدين استشهدا معا ، كان الشقيقان مع بعضهما في كل أمور الحياة ، كما أنهما في نفس الجامعة واستشهدا سويا في سبيل الله”.
يجدر الإشارة إلى أنه رغم فقد العائلة الفلسطينية لابنيها اللذان استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي ، الا أن الأم اسرار ريماوي لم تفارقها الابتسامة والفرحة والايمان بقضاء الله حيث جاءت مع زوجها عبدالرحمن ريماوي ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج
فيديو | "الحمد لله أن مكة في هذه الدولة"
والدا "شهداء الفجر" أسرار وعبدالرحمن ريماوي.. ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين بمشاعر يتخللها الفرح والإيمان بقضاء الله وقدره #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/iUaS7KiLXG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
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